Из-за агрессивного российского военного наращивания: делегация Конгресса США посетила Киев

Делегация Конгресса США посетила Киев. В частности она обсудила с украинской стороной российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее.

Делегация из Штатов приехала из-за агрессивных действий со стороны России. Об этом сообщили на сайте посольства США в Киеве.

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Возглавил делегацию представитель Конгресса США Джейсон Кроу. В Киев они приехали, чтобы обсудить:

российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее;

услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства.

Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержке жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию,

– рассказали в фейсбуке посольства.

Добавили также, что Джейсон Кроу и его коллеги Брэд Венструп и Год Кроуфорд подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического траектории.

Стяжка Кремлем войск к украинским границам и реакция США

О стягивании войск России к границам Украины написала американская пресса в конце октября 2021 года.

Впоследствии это подтвердила украинская разведка, объяснив Россия может напасть в январе – феврале 2022 года. А именно – взяв Украину в кольцо.

7 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели двухчасовые переговоры. После этого президент США общался с Владимиром Зеленским. Однако Россия в дальнейшем Россия не отвела свои войска. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, речь идет о более 93 тысячах человек российских военных.

19 декабря СМИ сообщили, что Штаты имеют 4 недели, чтобы предотвратить атаку России. По информации источников, Джо Байден поручил администрации использовать все инструменты, чтобы предотвратить нападение России на Украину.

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Полный текст публикации посольства США в Украине

Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, которая посетила Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства. Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического траектории. Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержке жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию.