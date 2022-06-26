Из-за активности партизан коллаборанты на Юге готовятся к бегству в Крым, – ОК "Юг"

Коллаборанты начали бояться не только отважных партизан. К ним начало приходить осознание, что их "правлению" вскоре придет конец.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что ситуация на линии фронта сложная, но ВСУ все держат под контролем. Кроме того, контрнаступление проходит так удачно, что оккупанты и коллаборанты уже начали думать о побеге.

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Планы коллаборантов на будущее

Предатели, решившие встать на сторону врага, стали понимать, что ВСУ вернут украинский флаг на территорию Херсона не в далеком будущем, а в ближайшее время. Поскольку перспектива встречи с нашими воинами их не очень радует, они начали искать возможные пути бегства от ответственности за совершенные преступления.

Больше они сейчас боятся партизан, поэтому усиливают свою охрану. Кроме того, коллаборанты начали паковать чемоданы для побега в Крым, как будто полуостров будет еще долго оставаться под оккупацией.

Ситуация на Юге

Россияне продолжают активно рыть окопы и строить укрепления. О наступательных действиях враг уже забыл.

Перегруппировке наших героев и их продвижению оккупанты пытаются мешать огневым влиянием своей артиллерии. Также они ударили по позициям ВСУ 2 ракетами, потерь среди наших защитников и защитниц нет.

Боевые действия продолжаются, россияне начали бить друг по другу. Такие шаги они предпринимают, чтобы имитировать ранения от ВСУ и сбежать с линии столкновения.

Река Ингулец заминирована, прибрежные города испытали значительные разрушения от российских оккупантов. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты после захвата Северодонецка сосредотачивают свои силы на захвате Лисичанска. Они собираются бросить в бой мобилизованных на Донбассе и вместе с тем раньше времени их "списать", заставив подписать "добровольное согласие на отправление в Лисичанск". Уже известно о бунтах и отказниках.

Российские ДРГ в Беларуси отрабатывают свои действия в Украине. Появилась информация, что они могут попытаться "зайти" в Украину и оттянуть на себя часть сил ВСУ.

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