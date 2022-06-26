В оперативному командуванні "Південь" повідомили про те, що ситуація на лінії фронту складна, але ЗСУ все тримають під контролем. Окрім того, контрнаступ проходить так вдало, що окупанти та колаборанти вже почали думати про втечу.

Читайте до теми На Херсонщині окупанти гатять один по одному, аби швидше покинути зону активних бойових дій

Плани колаборантів на майбутнє

Зрадники, які вирішили стати на бік ворога, почали розуміти, що ЗСУ повернуть український прапор на територію Херсонщини не в далекому майбутньому, а найближчим часом. Оскільки перспектива зустрічі з нашими воїнами їх не надто тішить, вони почали шукати можливі шляхи втечі від відповідальності за скоєні злочини.

Найбільше вони зараз бояться партизанів, тому посилюють свою охорону. Окрім того, колаборанти почали пакувати валізи для втечі у Крим, так ніби півострів буде ще довго залишатися під окупацією.

Ситуація на Півдні

Росіяни продовжують активно рити окопи та будувати укріплення. Про наступальні дії ворог вже забув.

Перегрупуванню наших героїв та їх просуванню окупанти намагаються заважати вогневим впливом своєї артилерії. Також вони вдарили по позиціях ЗСУ 2 ракетами, втрат серед наших захисників та захисниць немає.

Бойові дії тривають, росіяни почали гатити один по одному. До таких кроків вони вдаються, щоб імітувати поранення від ЗСУ та втекти з лінії зіткнення.

Річка Інгулець замінована, прибережні міста зазнали значних руйнувань від російських окупантів. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти після захоплення Сєвєродонецька зосереджують свої сили на захопленні Лисичанська. Вони збираються кинути в бій мобілізованих на Донбасі й разом з тим завчасно їх "списати", змусивши підписати "добровільну згоду на відправлення у Лисичанськ". Вже відомо про бунти та відмовників.

Російські ДРГ у Білорусі відпрацьовують свої дії в Україні. З'явилася інформація, що вони можуть спробувати "зайти" в Україну та відтягнути на себе частину сил ЗСУ.

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