В Росавиации сообщили, что утром 21 августа почти 50 самолетов не смогли приземлиться в Москве, пишет 24 Канал. Самолеты были перенаправлены в другие аэропорты.

Смотрите также "Засветила работу ПВО": пропагандистка Симоньян жалуется, что один из дронов упал возле ее дома

В России задерживают рейсы

Хотя все ограничения на использование воздушного пространства в Москве уже сняты, однако в трех московских аэропортах 94 рейса задерживаются. Сообщается, что один рейс отменен.

Речь идет об аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". По состоянию на 9:27 по московскому времени во "Внуково" задержаны 29 рейсов; в "Домодедово" задержаны 20 рейсов и один отменен; в "Шереметьево" 45 рейсов задержаны.

Задержки в московских аэропортах совпали по времени с атакой неизвестного беспилотника. В российском минобороны заявили, что якобы силы ПВО уничтожили некий беспилотник над Истринским районом Московской области.

Утром 21 августа россияне закрыли небо над всеми аэропортами Москвы якобы из-за дрона. Оккупанты традиционно объявили режим "Ковер".

Обратите внимание. Несмотря на военную агрессию против Украины, в России еще открыто небо для гражданских полетов. Из-за того, что Россия не закрывает свое воздушное пространство, она подвергает опасности гражданских. В частности, россияне наносят ракетные удары по Украине, пока в небе находятся гражданские самолеты.

Что известно об атаке беспилотника