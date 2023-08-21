У Росавіації повідомили, що зранку 21 серпня майже 50 літаків не змогли приземлитися у Москві, пише 24 Канал. Літаки були перенаправлені в інші аеропорти.

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У Росії затримують рейси

Хоча всі обмеження на використання повітряного простору в Москві вже знято, однак в трьох московських аеропортах 94 рейси затримуються. Повідомляється, що один рейс скасовано.

Мовиться про аеропорти "Внуково", "Домодєдово" і "Шереметьєво". Станом на 9:27 за московським часом у "Внуково" затримано 29 рейсів; у "Домодєдово" затримано 20 рейсів і один скасовано; у "Шереметьєво" 45 рейсів затримано.

Затримки в московських аеропортах збіглися у часі з атакою невідомого безпілотника. У російському міноборони заявили, що буцімто сили ППО знищили якийсь безпілотник над Істринським районом Московської області.

Зранку 21 серпня росіяни закрили небо над усіма аеропортами Москви нібито через дрон. Окупанти традиційно оголосили режим "Килим".

Зверніть увагу. Попри військову агресію проти України, у Росії досі відкрите небо для цивільних польотів. Через те, що Росія не закриває свій повітряний простір, вона наражає на небезпеку цивільних. Зокрема, росіяни завдають ракетних ударів по Україні, поки в небі перебувають цивільні літаки.

Що відомо про атаку безпілотника