Из-за атаки на Киев на Подоле загорелся ТЦ и стоянка: в ГСЧС показали фото и видео

Вечером 20 марта в Киеве прогремели несколько взрывов. Они звучали в Подольском районе.

Известно, что это произошло после объявления воздушной тревоги в городе. В результате вражеских обстрелов занялись торговый центр и автомобили на стоянке.

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Спасатели установили, что в результате вражеских обстрелов загорелись автомобили на стоянке и 3 – 4 этажа торгового центра.

В настоящее время ликвидация пожара продолжается. На месте привлечены 8 единиц пожарной техники и 37 человек личного состава.

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20 марта в 22:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Подольском районе столицы. Спасатели сразу прибыли и занялись ликвидацией пожара.

В патрульной полиции Киева также подтвердили информацию о нескольких взрывах. На месте атаки работают медики, спасатели и полиция.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что по состоянию на 0:03 – один погибший.

Дополнительная информация уточняется.

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