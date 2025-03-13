Из-за атаки "Шахедами" в Запорожье повреждено здание и админздание критического объекта

Ночью 13 марта российская армия атаковала Запорожскую область дронами-камикадзе. В результате удара поврежден частный дом и админздание объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Каковы последствия вражеской атаки

Воздушная тревога в Запорожской области продолжалась с 18:17, о взрывах в регионе сообщили в 04:42. Вражеские цели сбивала украинская ПВО.

По информации Федорова, повреждены частный дом и административное здание объекта критической инфраструктуры. По состоянию на 06:04 на местах ударов работают чрезвычайные службы.

Напомним, почти сразу после, за считанные минуты до 05:00, россияне попали в Днепр. Воздушная тревога в Днепропетровской области началась еще 12 марта в 21:36.

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