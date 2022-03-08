Из-за боевых действий уже более 742 тысяч человек потеряли доступ к электричеству, – Минэнерго

Орда россиян напала на Украину 24 февраля. С тех пор уже почти две недели оккупанты уничтожают украинскую инфраструктуру, учитывая и энергетическую.

В Минэнерго доложили о повреждении энергетической инфраструктуры из-за боевых действий. Информация приведена по состоянию на 18 часов 7 марта.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Повреждение энергетической инфраструктуры в войне против российского захватчика

Обесточены полностью или частично – более 1133 населенных пунктов и 8074 трансформаторных подстанций.

Без газа – 238,2 тысячи потребителей. Без света – 742 тысячи потребителей.

Только в Донецком регионе – более 233 тысяч. Полностью отключен Мариуполь.

За прошедшие сутки возобновить электроснабжение удалось до 71 тысячи потребителей, но бои продолжаются, так что появляются все новые и новые повреждения.

Украинские энергетики работают круглосуточно, чтобы максимально обеспечить надежное энергоснабжение всем потребителям – вопреки усилиям врага!

– отметили в Минэнерго.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!