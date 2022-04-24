Из-за дефицита в России могут начать производство туалетной бумаги из камня

В рамках "импортозамещения" российский экономист предложил изготавливать туалетную бумагу из известняка. Он утверждает, что из этого камня можно изготавливать, как плотный картон, так и туалетную бумагу.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал Антон Геращенко. Он также добавил, что эта инициатива вызвала большое одобрение в обществе России.

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Соответствующий проект представляют летом на форуме "Сильные идеи для нового времени". Запустить производство каменной бумаги предлагают из известняка, говорится в сообщении.

Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Его можно использовать для всех видов печати,

– сообщает автор проекта.

Если в стране будет налажено массовое производство, цены на него будут похожи или даже ниже, чем на обычную бумагу, убеждены россияне.

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Стоит отметить, что такую идею производства туалетной бумаги когда-то обсуждали в Канаде. Однако стоит отметить, что это очень дорого и требует особой техники. Сможет ли это сделать Россия, неизвестно.