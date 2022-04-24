Про це у своєму телеграм-каналі розповів Антон Геращенко. Він також додав, що ця ініціатива викликала неабияке схвалення в суспільстві Росії.

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Відповідний проєкт презентують влітку на форумі "Сильні ідеї для нового часу". Запустити виробництво кам'яного паперу пропонують із вапняку, йдеться у повідомленні.

З вапняку можна робити як щільний пакувальний папір, так і офісний, книжковий і навіть туалетний. Такий папір не доведеться відбілювати, він більш стійкий до пошкоджень, у тому числі до вологи. Його можна використовувати для всіх видів друку,

– повідомляє автор проєкту.

Якщо в країні буде налагоджено масове виробництво, ціни на неї будуть схожими чи навіть нижчими, ніж на звичайний папір, переконані росіяни.

Довідка. Варто зазначити, що таку ідею виробництва туалетного паперу, колись обговорювали у Канаді. Проте варто зазначити, що це дуже дорого і вимагає особливої техніки. Чи зможе таке зробити Росія, невідомо.

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