Из-за действий России: НАТО почти 300 раз поднимали авиацию на перехват самолетов

В Альянсе рассказали, что почти 300 раз поднимали авиацию из-за действий России. В частности, причиной служили военные воздушные суда Кремля.

Соответствующей информацией поделились в Альянсе. Речь идет о вылетах в 2021 году.

К теме США оставят авианосец в Средиземном море из-за российских войск возле Украины

В НАТО рассказали, что несколько сотен раз поднимали авиацию из-за действий России

В Североатлантическом альянсе рассказали, что самолеты НАТО чаще всего совершали вылеты в Восточной Европе из-за российских военных воздушных судов. Ведь авиация Кремля летала близко к воздушному пространству стран-членов.

В 2021 году в ответ на действия российской авиации было выполнено 290 из 370 вылетов. Большинство из них имели место в Балтийском регионе вокруг Эстонии, Латвии и Литвы, где организация осуществляет воздушную охрану,

– рассказали в НАТО.

Кстати, в США заявили, что из-за ситуации на российско-украинской границе ударная группа кораблей Военно-Морских сил США останется в Средиземном море. В ударную группу входят авианосец USS Harry S. Truman и 5 сопровождающих его судов. Суда пока не будут начинать движение на Ближний Восток, хотя планировали. Соответствующий указ отдал министр обороны США Ллойд Остин.

Войска России возле границы Украины

Почти два месяца длится эскалация со стороны России. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова с октября 2021 года, количество российских военных возле украинских границ возросло с 93 до 104 тысяч, что не считают значительным увеличением.

Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас мы находимся в одном миллиметре от красной линии. По мнению министра, за год уровень угрозы нападения России существенно вырос.

Из-за эскалации со стороны Москвы США и Россия 10 января 2022 года проведут переговоры. Будут говорить о ситуации в Украине.

Россия хочет подстрелить беспилотник ВСУ – смотрите видео