Из-за действий России: НАТО почти 300 раз поднимали авиацию на перехват самолетов
Источник:Associated Press
В Альянсе рассказали, что почти 300 раз поднимали авиацию из-за действий России. В частности, причиной служили военные воздушные суда Кремля.
Соответствующей информацией поделились в Альянсе. Речь идет о вылетах в 2021 году.
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В НАТО рассказали, что несколько сотен раз поднимали авиацию из-за действий России
В Североатлантическом альянсе рассказали, что самолеты НАТО чаще всего совершали вылеты в Восточной Европе из-за российских военных воздушных судов. Ведь авиация Кремля летала близко к воздушному пространству стран-членов.
В 2021 году в ответ на действия российской авиации было выполнено 290 из 370 вылетов. Большинство из них имели место в Балтийском регионе вокруг Эстонии, Латвии и Литвы, где организация осуществляет воздушную охрану,
– рассказали в НАТО.
Кстати, в США заявили, что из-за ситуации на российско-украинской границе ударная группа кораблей Военно-Морских сил США останется в Средиземном море. В ударную группу входят авианосец USS Harry S. Truman и 5 сопровождающих его судов. Суда пока не будут начинать движение на Ближний Восток, хотя планировали. Соответствующий указ отдал министр обороны США Ллойд Остин.
Войска России возле границы Украины
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