Из-за действий России: Великобритания может отправить войска в Словакию, – СМИ

Великобритания может отправить своих военных на территорию Словакии, чтобы укрепить силы НАТО. Соответствующий вопрос уже рассматривают.

По данным СМИ, этот план разработали на фоне российской эскалации вблизи украинских границ. Развертывание войск в Восточной Европе британская сторона считает одним из возможных вариантов защиты Украины от российской агрессии.

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В то же время окончательное решение еще не приняли.

Джонсон обещает "внести свой вклад"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не останется в стороне от развертывания сил НАТО в Восточной Европе. Это произойдет в случае вторжения России в Украину.

Если Россия вторгнется в Украину, мы планируем сделать свой вклад в любое новое развертывание сил НАТО для защиты наших союзников в Европе,

– пообещал британский политик.

Джонсон подчеркнул: чтобы наказать Москву, Великобритания готова сотрудничать с США и европейскими союзниками. Политик напомнил, что британская армия возглавляет боевую группу НАТО в Эстонии.

Также Джонсон подчеркнул, что в случае вторжения в Украину Кремль столкнется с "ожесточенным" сопротивлением украинцев.



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