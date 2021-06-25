Из-за дождей: в Карпатах предупреждают об угрозе паводков

Спасатели предостерегают туристов и местных жителей об угрозе опасной ситуации в Карпатах 25 – 27 июня. Из-за сильных осадков может подняться уровень воды в реках.

Опасность в Карпатах

Во второй половине дня 25 июня, а также на выходных на 0,3 – 1,3 м над уровнями. Негативных последствий не прогнозируют.

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В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест, в горных районах существует угроза схода селевых потоков,

– заявили в ГСЧС.

Спасатели объявили и уровень опасности – желтый.

Что такое селевые потоки Это внезапный бурный паводок на горных реках. Он возникает во время дождей, при интенсивном таянии снега и при прорыве озер. Состоят селевые потоки из большого количества воды и твердого материала.

Источник: Википедия

Погода в горах

Еще недавно, 14 июня, на высокогорье Карпат лежал снег. Тогда температура воздуха колебалась возле отметки 0 градусов.

В то же время 25 июня на горе Поп Иван – солнечно. Воздух прогрелся до +15 градусов, не ветрено.