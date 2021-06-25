Небезпека у Карпатах

У другій половині дня 25 червня, а також на вихідних на 0,3 – 1,3 метри над рівнями. Негативних наслідків не прогнозують.

Цікаво Аномальна спека та грози: якою буде погода в липні

У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку з пiдтопленням понижених мiсць, в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків,

– заявили у ДСНС.

Рятувальники оголосили І рiвень небезпеки – жовтий.

Що таке селеві потоки Це раптовий бурхливий паводок на гірських річках. Він виникає під час дощів, при інтенсивному таненні снігу та при прориві озер. Складаються селеві потоки з великої кількості води та твердого матеріалу.

Джерело: Це раптовий бурхливий паводок на гірських річках. Він виникає під час дощів, при інтенсивному таненні снігу та при прориві озер. Складаються селеві потоки з великої кількості води та твердого матеріалу.Джерело: Вікіпедія

Погода в горах

Ще недавно, 14 червня, на високогір'ї Карпат лежав сніг. Тоді температура повітря коливалася біля позначки 0 градусів.

Водночас 25 червня на горі Піп Іван – сонячно. Повітря прогрілося до +15 градусів, не вітряно.