"Из-за этого началась война": Трамп заявил, что Украине "надо забыть о НАТО"

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна "забыть" о вступлении в НАТО. По мнению американского лидера, именно поэтому началось российское вторжение.

Трамп также добавляет, что Путин достаточно “хитрый”. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что заявил Трамп о войне в Украине

Президент Соединенных Штатов считает, что российский диктатор Владимир Путин "умный" и считает, что сможет договориться с ним о завершении войны в Украине. Кроме этого, Трамп убежден, если бы его не избрали на пост президента, глава Кремля "продолжал бы ездить через Украину".

В течение некоторого времени многие люди были бы убиты,

– добавляет он.

В то же время Трамп считает, что Украина "должна забыть о НАТО" и называет это вероятной причиной, почему "все началось".