Из-за кадров в плавках во время отпуска: Макрон подал жалобу на фотографа

Французский фотограф сфотографировал Эммануэля Макрона, когда тот находился в отпуске. Теперь им займется прокуратура.

Французский лидер назвал публикацию фотографий Тибо Далифарда вторжением в его частную жизнь. Ведь снимки были сделаны во время отдыха.

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На одной из фотографий Макрон стоит в плавках возле своей жены Бриджит, на другой – катается на гидроцикле. Поэтому французский президент подал жалобу на фотографа. Прокуратура уже начала расследование.

Фотограф не понимает, что плохого в его действиях

Фотографию с гидроциклом недавно показали в одной из галерей Парижа – на выставке, посвященной президентам Франциии. Далифарда рассказал, что администрация главы государства связалась с заведением с просьбами "немедленно снять фотографию".

Сам фотограф не понимает, почему возмущается Макрон. "На фото на гидроцикле изображен молодой, динамичный президент, почти в стиле Кеннеди. Не вижу на снимке ничего плохого", – подчеркнул он.

Курьезный инцидент с Макроном