Кремль превратился в статиста: как Турция и Китай перехватили инициативу

Писать о предыстории конфликта Азербайджана и России не буду – таких текстов достаточно. Более продуктивным считаю просто перечислить ключевые, на мой взгляд, события и процессы последних дней.

Россия – статист, а не главный герой

Реджеп Эрдоган готов выступить посредником. Так сказать, с царского плеча. Просто демонстрация того, кто сейчас "решает вопросы" на Южном Кавказе. Об этом пишет Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

К теме Россия теряет Кавказ и Центральную Азию

Игорь Сечин кричит о необходимости "урегулирования". Что логично – здесь завязаны остатки его интересов по золоту в Нагорном Карабахе (есть надежды вернуться), Армении и контрабас нефти.

Россия собирается отправлять делегацию в Баку, чтобы "решить вопрос" но тихо, без публичных извинений. При этом будут предлагать вариант обмена азербайджанцев на россиян.

Азербайджан и Армения согласовали текст мирного соглашения. Конечно, без участия Москвы (ведь Кремль в пикировании как с Баку, так и с Ереваном).

Китай резко активизировал контакты с Арменией и тестирует логистику через Азербайджан. И Пакистан (как ближайший партнер КНР) также активен на азербайджанском направлении.

Турция активизировала политические консультации со странами Центральной Азии.

Таким образом, Москва оказалась в роли статиста на этом празднике жизни. И в роли "просителя" перед азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Это определяет следующие шаги.

1. Азербайджан пойдет на обмен. Но здесь есть детали. Баку изгоняет со своей территории российскую шпионскую сеть и то, что два месяца назад выглядело бы как "дерзость" Алиева, сейчас будет подано как "милость" и уступка России. То есть зачистили часть российских шпионов, и россияне за это поблагодарили.

2. Договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан в течение ближайших двух месяцев. Это снимает проблемы для логистики армянского экспорта и сотрудничества с третьими государствами. Кроме возможностей на турецком направлении (здесь Эрдоган подыгрывает), есть и фактор Китая, который, возможно, де-факто будет гарантом ряда турецко-армянских соглашений.

3. Вариант контрабанды российской нефти и увеличения объемов продажи газа через территорию Турции возможен. Он будет обсуждаться. Но вероятнее всего встречным требованием Баку будет допуск азербайджанского газа в российскую ГТС для транзита в страны ЕС. При условии, что Трамп и Путин таки заключат "газовое соглашение", и Трамп "продавит" позицию европейских государств. Но это вопрос ближе к октябрю.

4. В 2025 году до конца года, скорее всего, пройдут новые переговоры о строительстве Транскаспийского трубопровода и есть вероятность начала строительства уже в 2026 году. Пока что туркменский газ продолжит идти в Турцию через территорию Ирана.

Политическое поражение Кремля в регионе

Таким образом, оформляется ситуация, при которой Россия идет по сценарию признания политического поражения в регионе, а Турция (и Китай) укрепляют свои позиции. На этом фоне ключевыми становятся два вопроса на 2026 год.

Грузия. Здесь будет столкновение российских, турецких и китайских интересов. Причем два из трех государств на этом этапе – тактические союзники.

Здесь будет столкновение российских, турецких и китайских интересов. Причем два из трех государств на этом этапе – тактические союзники. ШОС. Турция, Азербайджан и Армения уже являются "партнерами по диалогу" Шанхайской организации сотрудничества. Маркером процессов ослабления России будет вступление в ШОС Армении и, возможно, Азербайджана. В членстве Анкары Пекин пока не так заинтересован – слишком мощный участник. Но, с другой стороны, сбалансировать остатки влияния России в ШОС полноценным членством Турции также интересный ход. Словом – здесь интрига серьезнее грузинского расклада.

Вывод – ближайшие полтора года Кавказ и Центральная Азия станут интересными для анализа регионами. Редко где можно наблюдать процесс по мирному выдавливанию интересов бывшей метрополии с некогда покоренных территорий.

Думаю, излишне говорить, что завершение процесса повлияет на баланс сил в Черноморском регионе. А также на формат оформления инициативы "Триморья".

США? А они просто наблюдатели. ЕС – статисты. Статус немного выше чем у США, но только потому, что на ряд государств Европейского Союза повлияют результаты передела сфер влияния.