Кремль превратился в статиста: как Турция и Китай перехватили инициативу
- Азербайджан и Армения согласовали текст мирного соглашения, исключив участие Москвы, что ослабляет позиции России в регионе.
- Турция и Китай активизируют свои дипломатические и экономические усилия в регионе, укрепляя свои позиции на Кавказе и в Центральной Азии.
- США и ЕС остаются наблюдателями.
Писать о предыстории конфликта Азербайджана и России не буду – таких текстов достаточно. Более продуктивным считаю просто перечислить ключевые, на мой взгляд, события и процессы последних дней.
Россия – статист, а не главный герой
Реджеп Эрдоган готов выступить посредником. Так сказать, с царского плеча. Просто демонстрация того, кто сейчас "решает вопросы" на Южном Кавказе. Об этом пишет Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.
К теме Россия теряет Кавказ и Центральную Азию
Игорь Сечин кричит о необходимости "урегулирования". Что логично – здесь завязаны остатки его интересов по золоту в Нагорном Карабахе (есть надежды вернуться), Армении и контрабас нефти.
Россия собирается отправлять делегацию в Баку, чтобы "решить вопрос" но тихо, без публичных извинений. При этом будут предлагать вариант обмена азербайджанцев на россиян.
Азербайджан и Армения согласовали текст мирного соглашения. Конечно, без участия Москвы (ведь Кремль в пикировании как с Баку, так и с Ереваном).
Китай резко активизировал контакты с Арменией и тестирует логистику через Азербайджан. И Пакистан (как ближайший партнер КНР) также активен на азербайджанском направлении.
Турция активизировала политические консультации со странами Центральной Азии.
Таким образом, Москва оказалась в роли статиста на этом празднике жизни. И в роли "просителя" перед азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Это определяет следующие шаги.
1. Азербайджан пойдет на обмен. Но здесь есть детали. Баку изгоняет со своей территории российскую шпионскую сеть и то, что два месяца назад выглядело бы как "дерзость" Алиева, сейчас будет подано как "милость" и уступка России. То есть зачистили часть российских шпионов, и россияне за это поблагодарили.
2. Договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан в течение ближайших двух месяцев. Это снимает проблемы для логистики армянского экспорта и сотрудничества с третьими государствами. Кроме возможностей на турецком направлении (здесь Эрдоган подыгрывает), есть и фактор Китая, который, возможно, де-факто будет гарантом ряда турецко-армянских соглашений.
3. Вариант контрабанды российской нефти и увеличения объемов продажи газа через территорию Турции возможен. Он будет обсуждаться. Но вероятнее всего встречным требованием Баку будет допуск азербайджанского газа в российскую ГТС для транзита в страны ЕС. При условии, что Трамп и Путин таки заключат "газовое соглашение", и Трамп "продавит" позицию европейских государств. Но это вопрос ближе к октябрю.
4. В 2025 году до конца года, скорее всего, пройдут новые переговоры о строительстве Транскаспийского трубопровода и есть вероятность начала строительства уже в 2026 году. Пока что туркменский газ продолжит идти в Турцию через территорию Ирана.
Политическое поражение Кремля в регионе
Таким образом, оформляется ситуация, при которой Россия идет по сценарию признания политического поражения в регионе, а Турция (и Китай) укрепляют свои позиции. На этом фоне ключевыми становятся два вопроса на 2026 год.
- Грузия. Здесь будет столкновение российских, турецких и китайских интересов. Причем два из трех государств на этом этапе – тактические союзники.
- ШОС. Турция, Азербайджан и Армения уже являются "партнерами по диалогу" Шанхайской организации сотрудничества. Маркером процессов ослабления России будет вступление в ШОС Армении и, возможно, Азербайджана. В членстве Анкары Пекин пока не так заинтересован – слишком мощный участник. Но, с другой стороны, сбалансировать остатки влияния России в ШОС полноценным членством Турции также интересный ход. Словом – здесь интрига серьезнее грузинского расклада.
Вывод – ближайшие полтора года Кавказ и Центральная Азия станут интересными для анализа регионами. Редко где можно наблюдать процесс по мирному выдавливанию интересов бывшей метрополии с некогда покоренных территорий.
Думаю, излишне говорить, что завершение процесса повлияет на баланс сил в Черноморском регионе. А также на формат оформления инициативы "Триморья".
США? А они просто наблюдатели. ЕС – статисты. Статус немного выше чем у США, но только потому, что на ряд государств Европейского Союза повлияют результаты передела сфер влияния.
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