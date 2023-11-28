Из-за Лаврова: Украина и другие страны не будут участвовать в министерском заседании ОБСЕ

На этой неделе, 30 ноября – 1 декабря, в Скопье в Северной Македонии состоится заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Но Украина не поучаствует в нем. Почему так – читайте на 24 Канале.

Причину объяснил спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, украинская делегация не будет участвовать в заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел из-за россиян, в частности, из-за визита Лаврова. Также отказались видеться с Лавровым Жозеп Боррель и ряд министров балтийских стран.

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В чем дело

"Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса. Прибегая к шантажу и открытым угрозам, РФ систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме этого, Россия незаконно задержала трех украинцев – представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих капризов и агрессии", – пояснил Николенко.

К тому же на заседание приедет глава российского МИД Лавров. Конечно, наша делегация не может быть с ним за одним столом.

В таких условиях присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет лишь усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ,

– предупреждает Николенко.

Спикер МИД Украины акцентирует внимание на том, что страны "совместными усилиями должны работать над спасением ОБСЕ от России, а не отправкой сигналов о возможности возвращения к формам сотрудничества, которые существовали до февраля 2022 года". Россия развязала самую масштабную вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны и грубо нарушила все принципы Хельсинкского заключительного акта, напоминает он.

Именно Хельсинкские соглашения 1975 года, которые подписала в том числе Россия, страны обещали хранить мир в Европе, не нарушать границы и не применять силу.

Но отказ от министерского заседания не означает, что Украина отказывается от сотрудничества вообще. Наше государство "остается преданным принципам ОБСЕ, готово и дальше работать с партнерами с целью возобновления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского", – подытожил Олег Николенко.

Не только Кулеба: кто еще отказался видеться с Лавровым

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также не будут участвовать в заседании. Они выпустили совместное заявление, в котором предупредили: присутствие Лаврова на встрече может легитимизировать Россию как полноправного члена сообщества свободных наций, в то время как Россия является агрессором.

В Брюсселе министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высказался однозначно: "Место Лаврова на специальном трибунале, а не за столом ОБСЕ".

Раньше он написал в соцсети Х, что Россия хочет уничтожить ОБСЕ, но ей не дадут этого сделать.

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поедет на заседание ОБСЕ в Скопье, но с Лавровым встречаться не собирается, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. Глава европейской дипломатии заявил, что нужно представлять интересы европейских граждан, пока Россия там представляет свои.

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