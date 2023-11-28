Из-за Лаврова: Украина и другие страны не будут участвовать в министерском заседании ОБСЕ
На этой неделе, 30 ноября – 1 декабря, в Скопье в Северной Македонии состоится заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Но Украина не поучаствует в нем. Почему так – читайте на 24 Канале.
Причину объяснил спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, украинская делегация не будет участвовать в заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел из-за россиян, в частности, из-за визита Лаврова. Также отказались видеться с Лавровым Жозеп Боррель и ряд министров балтийских стран.
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В чем дело
"Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса. Прибегая к шантажу и открытым угрозам, РФ систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме этого, Россия незаконно задержала трех украинцев – представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих капризов и агрессии", – пояснил Николенко.
К тому же на заседание приедет глава российского МИД Лавров. Конечно, наша делегация не может быть с ним за одним столом.
В таких условиях присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет лишь усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ,
– предупреждает Николенко.
Спикер МИД Украины акцентирует внимание на том, что страны "совместными усилиями должны работать над спасением ОБСЕ от России, а не отправкой сигналов о возможности возвращения к формам сотрудничества, которые существовали до февраля 2022 года". Россия развязала самую масштабную вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны и грубо нарушила все принципы Хельсинкского заключительного акта, напоминает он.Справка. Именно Хельсинкские соглашения 1975 года, которые подписала в том числе Россия, страны обещали хранить мир в Европе, не нарушать границы и не применять силу.
Но отказ от министерского заседания не означает, что Украина отказывается от сотрудничества вообще. Наше государство "остается преданным принципам ОБСЕ, готово и дальше работать с партнерами с целью возобновления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского", – подытожил Олег Николенко.
Не только Кулеба: кто еще отказался видеться с Лавровым
Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также не будут участвовать в заседании. Они выпустили совместное заявление, в котором предупредили: присутствие Лаврова на встрече может легитимизировать Россию как полноправного члена сообщества свободных наций, в то время как Россия является агрессором.
В Брюсселе министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высказался однозначно: "Место Лаврова на специальном трибунале, а не за столом ОБСЕ".
Раньше он написал в соцсети Х, что Россия хочет уничтожить ОБСЕ, но ей не дадут этого сделать.
Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поедет на заседание ОБСЕ в Скопье, но с Лавровым встречаться не собирается, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. Глава европейской дипломатии заявил, что нужно представлять интересы европейских граждан, пока Россия там представляет свои.
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Россия блокировала избрание главы ОБСЕ
- В этом году в ОБСЕ председательствует Северная Македония, но было голосование за председателя на следующий год. Им должна была стать Эстония, но Россия и Беларусь наложили вето на утверждение ее кандидатуры как следующего председателя ОБСЕ в 2024 году.
- Тогда председательствовать предложили Мальте, но Россия снова воспользовалась вето. Следует сказать, что Мальта сохраняет нейтралитет в войне России против Украины, хотя осудила действия агрессора и присоединилась к санкциям ЕС против России. Впрочем, Мальта все же станет главой ОБСЕ.