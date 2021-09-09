Из-за лесных пожаров в Испании эвакуировали сотни человек
Источник:El Pais
Более 400 человек эвакуировали в Испании из-за масштабных лесных пожаров. Огонь охватил южную провинцию Малага.
Пламя возникло в природном парке Сьерра Бермеха, что недалеко от муниципалитета Хубрике. Вблизи пожара также перекрыли участки автобанов.
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Спасательные службы за 8 и 9 сентября получили примерно полторы сотни звонков от людей, которые видели пожары. Всего стихийное бедствие пытаются победить 200 пожарных и 29 специальных воздушных судов. Кроме этого, привлекли 7 вертолетов и 2 самолета с водой.
Какими могут быть последствия
Пожарным препятствуют сильные порывы ветра и отдаленная местность. Пока нет официальной информации о территории, которую охватил огонь. Однако спасатели, которые тушили пожар в 2020 году, рассказали, что стихийное бедствие в 2021 году выглядит значительно более масштабного, хоть прошлогоднее заняло 400 гектаров.
Что известно о пожарах в Испании
- На северо-западе Испании также вспыхнули пожары. За 2 дня стихийного бедствия сгорело более тысячи гектаров леса.
- Местные власти подозревают, что причиной может быть поджог, поскольку пожар разгорелся вечером. Тогда не могло быть естественного воспламенения.
- Самая сложная ситуация в автономном сообществе Галисия. Там пламя приблизилось к человеческим домам.
- За менее чем месяц в Испании огонь уничтожил 5 гектаров леса.