Россиянам отменили все отпуска в Запорожье, поскольку те не возвращались на фронт

Российские командиры столкнулись с неприятной для себя ситуацией на временно оккупированной части Запорожской области. Военнослужащие, заброшенные на войну на это направление, внезапно для командования начали массово не возвращаться из отпусков.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, сезон отпусков для захватчиков, дислоцирующихся на запорожском направлении, досрочно закончился отменой любого отдыха. Таким образом генералы решили наказать своих подчиненных, а также предотвратить их бегство.

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Конечно, подобное решение руководства оказало большое влияние на рядовых оккупантов, которым придется погибнуть в Украине, не увидев собственных семей.

Упразднили уже подписанные приказы об отпуске

Кроме того, руководители армий также запретили ехать на отдых всем, кто еще не успел покинуть место дислокации подразделений и имел подписанное разрешение на отпуск.

Запрет отпусков как таковых российские офицеры среднего звена никак подчиненным не объяснили. При этом ордынцам путина дали понять, что все контрактники, срочники и добровольцы будут выполнять любые прихоти руководства.

К тем оккупантам, которые успели побывать дома и все же вернулись в Запорожье, менее счастливые товарищи по оружию стали относиться с невероятной завистью.

На фоне того, что некоторые захватчики смогли побывать в отпуске, а другие в это время находились на передовом или опасном участке тыла, среди личного состава российской армии произошло немало конфликтов.

В некоторых подразделениях захватчиков ходят слухи, что отмена отпусков связана с общим усилением напряжения в Запорожье, однако это вовсе не является правдой. Потому что оккупанты хоть и перебрасывали на южный фронт дополнительные подразделения для укрепления собственной обороны, но при этом обещали всем своим воинам отдых по графику.

Ярким доказательством того, что россиян не отпускают домой в качестве наказания за массовое дезертирство, является то, что отмена отпусков произошла после того, как на место дислокации из 100 оккупантов вернулось только 25.

Запорожье считалось "курортным" направлением

Еще в начале июля службу в Мелитополе, Энергодаре, Акимовке, Бердянске, Токмаке и других городах в Запорожье оккупанты считали наиболее комфортной среди всех возможных в Украине. Поскольку какого-нибудь большого контрнаступления на запорожском направлении не вырисовывалось, а серьезные боевые действия происходили исключительно на линии столкновения.

Впрочем, с появлением западных "сюрпризов" для захватчиков многое изменилось. Ведь они с удивлением для себя выяснили, что даже на территории атомной электростанции нельзя чувствовать себя в безопасности. Кроме того, мозги расслабившимся россиянам вправили несколько залпов по военным базам и складам с боекомплектом.

Путинские ордынцы сразу поняли, что даже в Запорожье их рано или поздно будет ждать смерть, а дальше грабить украинцев без наказания им долго не получится. Именно поэтому между россиянами и было великое сражение за возможность первыми уйти в отпуск. Потому что таким образом они хотели вывезти намародеренное и вообще сбежать из рядов армии.