Из-за массовых заминирований на Херсонщине ВСУ продвигаются осторожно, но уверенно, – Гуменюк
Продвижение защитников Украины продолжается, но медленно, из-за минирования врагом территории и особенностей ландшафта.
Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона о ситуации в Херсонской области.
Внимание Россияне экстренно бегут с Херсонщины и увеличили количество "Калибров" в море, – ОК "Юг"
Из-за заминирования многих участков местности, дорог мы двигаемся осторожно, но уверенно,
– отметила Гуменюк.
Она также напомнила, что военная операция требует информационной тишины.
Оккупанты бьются за лодки, чтобы сбежать на правый берег Днепра
Гуменюк также рассказала, что россияне активно двигаются к правому берегу и собираются там, чтобы переправиться через Днепр на любых доступных плавсредствах.
Просто накануне они очень тщательно их уничтожали – подрывали, расстреливали и просто разбивали подручными средствами, но сейчас пытаются использовать даже самые маленькие. Там за них и драки, и стычки у них случаются,
– рассказала спикер.
Заметим, что ранее в оперативном командовании Юг сообщали, что российские оккупанты "экстрено упаковываются в плавсредства, которые кажутся пригодными к переправке", и пытаются сбежать через Днепр.
Херсонский журналист Константин Рыженко публиковал видео, где по всей береговой линии Херсона слышны моторные лодки.
Какая ситуация на Юге
Россия вывела в Черное море два ракетоносца с 16 "Калибрами". В ОК "Юг" сообщили, что враг намекает, что готов отомстить за "неудобные сложные решения" по Херсонщине, до которых он был доведен.
Украина ведет инициативу в войне с Россией и готовится к большой победе в Херсоне. В ISW отметили, что, несмотря на это, активность боевых действий на Юге еще будет, в частности на Бахмутском направлении. В то же время, победа на Херсонщине не станет последней большой победой ВСУ.
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