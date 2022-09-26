Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что в случае если кадыров будет пытаться подавить протесты в Дагестане – может быть межнациональная война.

Читайте также Путин приказал кадырову придавить протесты в Дагестане, – лидер Ичкерии

Жданов отмечает, что у Дагестана к кадырову очень большие претензии.

Если вы помните, то несколько лет назад кадыров перенес границы между Дагестаном и Чечней и таким образом отобрал у дагестанцев нефтедобывающие районы.

– говорит военный эксперт.

По словам Жданова, тогда тоже были восстания, но федеральные войска их смогли подавить.

"Если сегодня кадыровские боевики решат "навести порядок" в Дагестане, то это выльется в межэтническую войну", – резюмирует специалист.

Дагестан охватили протесты – что известно

В Дагестане вспыхнули массовые протесты с требованием остановить частичную мобилизацию на Кавказе. В соцсетях жители республики призывают бунтовать против путина и их убийственных законов.

Местные жители даже решили создать партизанское движение, которое начнет охоту на всех, кто помогает мобилизации. Они предупредили сторонников мобилизации, что их имущество и здоровье больше не будут в безопасности.

Детальнее о том, чем путину грозят протесты: смотрите видео разговора с Олегом Ждановым

На этом фоне в Чечне также назревают протестные настроения. Местные люди начинают возмущаться и критикуют власть в соцсетях.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал, что дальше протесты будут двигаться национальными республиками, то есть массово будут проходить там, где больше всего убитых. Это весь Северный Кавказ, Тива, Бурятия, Якутия. А уже после третьей волны мобилизации, возможно, акции протеста могут начаться в крупных российских городах.