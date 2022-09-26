Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что в случае если кадыров будет пытаться подавить протесты в Дагестане – может быть межнациональная война.
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Жданов отмечает, что у Дагестана к кадырову очень большие претензии.
Если вы помните, то несколько лет назад кадыров перенес границы между Дагестаном и Чечней и таким образом отобрал у дагестанцев нефтедобывающие районы.
– говорит военный эксперт.
По словам Жданова, тогда тоже были восстания, но федеральные войска их смогли подавить.
"Если сегодня кадыровские боевики решат "навести порядок" в Дагестане, то это выльется в межэтническую войну", – резюмирует специалист.
Дагестан охватили протесты – что известно
В Дагестане вспыхнули массовые протесты с требованием остановить частичную мобилизацию на Кавказе. В соцсетях жители республики призывают бунтовать против путина и их убийственных законов.
Местные жители даже решили создать партизанское движение, которое начнет охоту на всех, кто помогает мобилизации. Они предупредили сторонников мобилизации, что их имущество и здоровье больше не будут в безопасности.
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На этом фоне в Чечне также назревают протестные настроения. Местные люди начинают возмущаться и критикуют власть в соцсетях.
Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал, что дальше протесты будут двигаться национальными республиками, то есть массово будут проходить там, где больше всего убитых. Это весь Северный Кавказ, Тива, Бурятия, Якутия. А уже после третьей волны мобилизации, возможно, акции протеста могут начаться в крупных российских городах.