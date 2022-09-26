Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що у разі, якщо кадиров буде намагатися придушити протести у Дагестані – може бути міжнаціональна війна.

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Жданов зазначає, що у Дагестану до кадирова дуже великі претензії.

Якщо ви пам'ятаєте, то кілька років тому кадиров переніс кордони між Дагестаном та Чечнею і таким чином відібрав у дагестанців нафтовидобувні райони,

– каже військовий експерт.

За словами Жданова, тоді теж були повстання, але федеральні війська їх змогли придушити.

"Якщо сьогодні кадирівські бойовики вирішати "навести лад" у Дагестані, то це вилиється у міжетнічну війну", – резюмує фахівець.

Дагестан охопили протести – що відомо

У Дагестані спалахнули масові протести з вимогою зупинити часткову мобілізацію на Кавказі. У соцмережах жителі республіки закликають бунтувати проти путіна та його вбивчих законів.

Тамтешні жителі навіть вирішили створити партизанський рух, який розпочне полювання на всіх, хто допомагає мобілізації. Вони попередили прибічників мобілізації, що їхнє майно та здоров'я більше не будуть в безпеці.

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На цьому тлі у Чечні також назрівають протестні настрої. Місцеві люди починають обурюватися та неприкрито критикують владу у соцмережах.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що далі протести рухатимуться національними республіками, тобто масово проходитимуть там, де найбільше вбитих. Це весь Північний Кавказ, Тива, Бурятія, Якутія. А вже після третьої хвилі мобілізації, ймовірно, акції протесту можуть початися у великих російських містах.