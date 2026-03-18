Из-за наступления на нескольких участках: 17 марта россияне понесли рекордные в 2026 году потери

Российская армия за сутки 17 марта понесла рекордные потери в 2026 году. Благодаря действиям Сил обороны Украины было ликвидировано и ранено более 1 700 оккупантов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно о рекордных потерях России?

Как рассказали в Минобороны, за сутки 17 марта российская армия потеряла больше всего военных в 2026 году.

Так, враг хотел воспользоваться туманом и начал наступления на нескольких направлениях фронта. В том числе российские войска атаковали в Запорожской области. В Министерстве заверили, что украинская армия готовилась к боям и нанесла рекордные потери врагу.

Силы обороны были к этому готовы, поэтому противник за сутки потерял 1710 воинов убитыми и ранеными,

– сообщили в Минобороны.

В то же время, россиянам нигде не удалось прорвать украинские боевые порядки.

