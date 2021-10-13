Из-за наводнений в Китае погибли по меньшей мере 29 человек

На севере Китая в провинции Шаньси продолжают свирепствовать мощные наводнения. По официальным данным непогода уже унесла 29 жизней, 14 из которых во время аварии автобуса.

Во время сильных ливней, которые до сих пор не утихают в регионе, рейсовый автобус, в котором было 40 пассажиров, упал в реку.

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Правоохранители задержали водителя

Из-за стихии 14 человек погибли на месте, всех остальных пассажиров и водителя автобуса удалось спасти. Медики госпитализировали 7 человек, а полиция задержала водителя из-за аварии. Причиной стало то, что мужчина проигнорировал предупреждение о запрете переезда через речной мост, который весь был в воде. Автобус снесла вода. Таким образом число погибших возросло до 29.

Сумма нанесенного стихией ущерба составляет 770 миллионов долларов. Вода разрушила тысячи домов и уничтожила более 190 000 гектаров посевов.

В регионе Шаньси также пришлось закрыть 166 туристических объектов. Стихия повредила старинную стену в городе Пинъяо. Также вода подтопила ряд угольных шахт.

Наводнения в Китае: главное