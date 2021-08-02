Из-за непогоды в Украине более 500 населенных пунктов остались без света: назвали области

Украину 1 августа снова накрыла непогода – бушевала гроза и сильный ветер. Из-за непогоды без света остались более 500 населенных пунктов.

В результате непогоды обесточены дома в 7 областях страны. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Из-за непогоды без света остались более 500 населенных пунктов

По состоянию на 7 часов 2 августа, в результате осложнения погодных условий (дождь и грозы) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 529 населенных пунктов в 7 областях,

– рассказали в ГСЧС.

В частности непогода обесточила:

298 населенных пункта во Львовской области;

90 – в Закарпатской;

57 – в Ивано-Франковской;

44 – в Тернопольской;

16 – в Черновицкой;

14 – в Черниговской;

10 – в Житомирской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Из-за непогоды также пострадали:

город Львов – там из-за непогоды на 20-летнего парня и 18-летнюю девушку упало дерево . Они погибли на месте;

. Они погибли на месте; город Берегово и село Концово Ужгородского района – там частично повреждена кровля 2 жилых домов;

в Берегово, Мукачево, Ужгороде, Рахове и Хусте разрезано и убрано 28 поваленных деревьев;

на территории городов Калуш, Рогатин, Косов и сел Ямница, Павловка, Подлужье, Поляница, Креховичи и Микуличин разрезано и убрано 13 поваленных деревьев.

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