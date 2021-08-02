Из-за непогоды в Украине более 500 населенных пунктов остались без света: назвали области
2 августа 2021 , 09:39Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Украину 1 августа снова накрыла непогода – бушевала гроза и сильный ветер. Из-за непогоды без света остались более 500 населенных пунктов.
В результате непогоды обесточены дома в 7 областях страны. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
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Из-за непогоды без света остались более 500 населенных пунктов
По состоянию на 7 часов 2 августа, в результате осложнения погодных условий (дождь и грозы) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 529 населенных пунктов в 7 областях,
– рассказали в ГСЧС.
В частности непогода обесточила:
- 298 населенных пункта во Львовской области;
- 90 – в Закарпатской;
- 57 – в Ивано-Франковской;
- 44 – в Тернопольской;
- 16 – в Черновицкой;
- 14 – в Черниговской;
- 10 – в Житомирской.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Из-за непогоды также пострадали:
- город Львов – там из-за непогоды на 20-летнего парня и 18-летнюю девушку упало дерево. Они погибли на месте;
- город Берегово и село Концово Ужгородского района – там частично повреждена кровля 2 жилых домов;
- в Берегово, Мукачево, Ужгороде, Рахове и Хусте разрезано и убрано 28 поваленных деревьев;
- на территории городов Калуш, Рогатин, Косов и сел Ямница, Павловка, Подлужье, Поляница, Креховичи и Микуличин разрезано и убрано 13 поваленных деревьев.
Непогода в Украине: последние новости
- На 2 августа синоптики также прогнозируют непогоду. В частности надвигаются мощные грозы, шквал и даже град.
- В западных, северных и центральных регионах будут грозы. Такую же ситуацию прогнозируют в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
- До того, 21 июля 2021 года, непогода пронеслась в восточных областях. В частности в городе Дружковка Донецкой области и селе Мусиевка Луганской области на двух человек упали деревья. Пострадавшие погибли.
- В результате непогоды 17 июля в Киевской области на 2 человек упали деревья. Пострадавшие получить несовместимые с жизнью травмы.