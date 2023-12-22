На Львовщину идет непогода: от Стрыя до Закарпатья ограничивали движение грузовиков

Западные области накрыла непогода. Из-за интенсивных снегопадов во Львовской области ограничивали движение грузовиков.

Ненастье в пятницу, 22 декабря, будет бушевать и в высокогорье Карпат. Там ожидаются обильные снегопады и шквальный ветер, из-за чего существует снеголавинная опасность.

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Львовщину накрыла непогода

На территории Львовской области 22 декабря прогнозируют порывы ветра до 22 метров в секунду. На юге области – сильный мокрый снег с налипанием. Кое-где вьюги. На дорогах гололедица.

Из-за непогоды, сильных снегопадов и плохой видимости во Львовской области ограничивали движение грузовиков с 21:30 21 декабря до 07:30 22 декабря. В частности, движение грузовых транспортных средств ограничивали на участках:

620 – 750 километрах автодороги М-06 Киев – Чоп . Речь идет об участках дорог от села Козево до Ивашкивского перевала;

. Речь идет об участках дорог от села Козево до Ивашкивского перевала; 80 – 195 километрах автодороги Н-13 Львов – Самбор – Ужгород. Речь идет об участке от Старого Самбора до Ужокского перевала на границе Львовской и Закарпатской областей.

На этих участках ночью работала снегоуборочная техника, а водителей призывали воспользоваться местами для отстоя.

В полиции подчеркнули, хоть движение и возобновили, впрочем водителям следует быть очень осторожными.

Ограничения сняты. Но движение и дальше остается усложненным, поэтому учитывайте погодные условия,

– призывали в полиции.

На Западе объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий и объявили штормовое предупреждение. Так, в западных областях порывы ветра будут достигать 17 – 22 метров в секунду. Во Львовской и Ивано-Франковской ветер будет сильнее - до 25 метров в секунду.

Кроме того, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки, а на высокогорье Карпат – сильный снег, порывы ветра до 25 – 30 метров в секунду и метели.

Из-за непогоды штормовое предупреждение объявили в: