Негода у п'ятницю, 22 грудня, вируватиме й у на високогір'ї Карпат. Там очікуються сильні снігопади та шквальний вітер, через що існує сніголавинна небезпека.

До теми Мокрий сніг, дощі та хуртовини: якою буде погода в Україні 22 грудня

Львівщину накрила негода

На території Львівської області 22 грудня прогнозують пориви вітру до 22 метрів за секунду. На півдні області – значний мокрий сніг з налипанням. Подекуди хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Через негоду, сильні снігопади та погану видимість у Львівській області обмежували рух вантажівок з 21:30 21 грудня до 07:30 22 грудня.

Зокрема, рух вантажних транспортних засобів обмежували на ділянках:

620 – 750 кілометрах автодороги М-06 Київ – Чоп . Мовиться про ділянки доріг від села Козьова до Івашківського перевалу;

. Мовиться про ділянки доріг від села Козьова до Івашківського перевалу; 80 – 195 кілометрах автодороги Н-13 Львів – Самбір – Ужгород. Мовиться про ділянку від Старого Самбора до Ужоцького перевалу на межі Львівської та Закарпатської областей.

На цих ділянках уночі працювала снігоприбиральна техніка, а водіїв закликали скористатися місцями для відстою.

У поліції наголосили, хоч рух і відновили, втім водіям варто бути вкрай обережними.

Обмеження зняті. Але рух і надалі залишається ускладненим, тому зважайте на погодні умови,

– закликали у поліції.

На Заході оголосили штормове попередження

Синоптики попередили про погіршення погодних умов й оголосили штормове попередження. Так, у західних областях пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду. На Львівщині та Івано-Франківщині вітер буде сильнішим – до 25 метрів за секунду.

Окрім того, на Закарпатті та в Карпатах значні опади, а на високогір'ї Карпат – сильний сніг, пориви вітру до 25 – 30 метрів за секунду й хуртовини.

Через негоду штормове попередження оголосили у: