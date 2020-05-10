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Из-за нетипичных проявлений COVID-19 умерли трое детей в США: что известно

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COVID-19 в США
COVID-19 в США / EPA

Штат Нью-Йорк расследует 85 случаев нового заболевания у детей, связанного COVID-19.

Информацию об этом на своем сайте опубликовала пресс-служба губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

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Согласно указанной информации, у детей были симптомы, похожие на болезнь Кавасаки и токсический шок, что, возможно,спровоцировал COVID-19. Из-за этого уже умерли дети 5 и 7 лет, а также подросток.

Что такое болезнь Кавасаки?Это необычное заболевание, характеризующееся воспалительным повреждением кровеносных сосудов всего тела.

Сопровождается следующими симптомами: лихорадка, сыпь, припухлость ладоней и стоп, покраснение и раздражение глаз, болезненность и покраснение слизистых оболочек полости рта и губ, увеличение шейных лимфатических узлов.

Болезнь Кавасаки у взрослых проявляется очень редко, чаще диагностируется у детей до 5 лет.

В то же время синдром токсического шока представляет воспаление кровеносных сосудов. Иногда это воспаление в сердце. Возможно, подобные случаи поступали в больницы, но их не сопоставляли с COVID-19, потому что они не похожи на коронавирус.

Департамент здравоохранения рассматривает случаи заболевания, как осложнения, из-за болезни COVID-19.

"Центр контроля над заболеваниями просит Нью-Йорк разработать национальный критерий для этого заболевания. Штат также сотрудничает с Нью-Йоркским центром генома и Университетом Рокфелерра, чтобы провести исследование, которое поможет нам его понимать. Это ужасающее развитие, однако будьте уверены, что мы делаем все возможное, чтобы узнать больше и информировать родителей", – сообщил губернатор Эндрю Куомо.

Коронавирус в США: главное

  • По состоянию на 10 мая в США коронавирусом заразились уже 1 323 028 человек, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, более 79 тысяч человек. Выздоровели 212 534 больных.
  • Сейчас США находятся на 1 месте в мире по количеству больных COVID-19. Трамп объясняет это тем, что в Америке очень много тестов, что и позволяет сформировать такую ​​цифру.
  • Наихудшая ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке. На улицах города-миллионника даже появились мобильные морги, а метро Нью-Йорка впервые за всю историю его существования планово закрыли из-за дезинфекции.
  • С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.
  • Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса. Кроме того, в Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса.

Прості правила, які можуть врятувати життя
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Автор: Мария Лелека
Теги: Дети Дети и несовершеннолетние Коронавирус COVID-19 Новости США
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