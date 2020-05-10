Из-за нетипичных проявлений COVID-19 умерли трое детей в США: что известно

Штат Нью-Йорк расследует 85 случаев нового заболевания у детей, связанного COVID-19.

Информацию об этом на своем сайте опубликовала пресс-служба губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

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Согласно указанной информации, у детей были симптомы, похожие на болезнь Кавасаки и токсический шок, что, возможно,спровоцировал COVID-19. Из-за этого уже умерли дети 5 и 7 лет, а также подросток.

Что такое болезнь Кавасаки?Это необычное заболевание, характеризующееся воспалительным повреждением кровеносных сосудов всего тела.



Сопровождается следующими симптомами: лихорадка, сыпь, припухлость ладоней и стоп, покраснение и раздражение глаз, болезненность и покраснение слизистых оболочек полости рта и губ, увеличение шейных лимфатических узлов.



Болезнь Кавасаки у взрослых проявляется очень редко, чаще диагностируется у детей до 5 лет.

В то же время синдром токсического шока представляет воспаление кровеносных сосудов. Иногда это воспаление в сердце. Возможно, подобные случаи поступали в больницы, но их не сопоставляли с COVID-19, потому что они не похожи на коронавирус.

Департамент здравоохранения рассматривает случаи заболевания, как осложнения, из-за болезни COVID-19.

"Центр контроля над заболеваниями просит Нью-Йорк разработать национальный критерий для этого заболевания. Штат также сотрудничает с Нью-Йоркским центром генома и Университетом Рокфелерра, чтобы провести исследование, которое поможет нам его понимать. Это ужасающее развитие, однако будьте уверены, что мы делаем все возможное, чтобы узнать больше и информировать родителей", – сообщил губернатор Эндрю Куомо.

.@HealthNYGov is now investigating up to 85 cases of what may be a COVID-related illness in children.



Symptoms are similar to Kawasaki disease and toxic shock syndrome.



Though the illness is rare, we ask parents to be vigilant.



Learn more: https://t.co/aja8NKNqAV — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 10, 2020

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