Через нетипові прояви COVID-19 померли троє дітей у США: що відомо

Штат Нью-Йорк розслідує 85 випадків нового захворювання у дітей, пов’язаного з COVID-19.

Інформацію про це на своєму сайті опублікувала пресслужба губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

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Згідно з вказаною інформацією, діти мали симптоми, схожі на хворобу Кавасакі та токсичний шок, що, можливо, спричинив COVID-19. Через це вже померли діти 5 та 7 років, а також підліток.

Що таке хвороба Кавасакі?Це незвичайне захворювання, що характеризується запальним пошкодженням кровоносних судин усього тіла.



Супроводжуеться наступними симптомами: лихоманка, висип, припухлість долонь і стоп, почервоніння і роздратування очей, хворобливість і почервоніння слизових оболонок порожнини рота і губ, збільшення шийних лімфатичних вузлів.



Хвороба Кавасакі у дорослих виявляється дуже рідко, частіше діагностується у дітей віком до 5 років.

Натомість синдром токсичного шоку представляє запалення кровоносних судин. Іноді це запалення у серці. Можливо, схожі випадки надходили до лікарень, але їх не зіставляли із COVID-19, тому що вони не схожі на коронавірус.

Департамент охорони здоров’я розглядає випадки захворювання, як ускладнення, через хворобу COVID-19.

"Центр контролю над захворюваннями просить Нью-Йорк розробити національний критерій для цього захворювання. Штат також співпрацює з Нью-Йоркським центром геному та Університетом Рокфелерра, щоб провести дослідження, яке допоможе нам його розуміти. Це жахаючий розвиток, проте будьте впевнені, що ми робимо все можливе, аби дізнатися більше та інформувати батьків", – повідомив губернатор Ендрю Куомо.

.@HealthNYGov is now investigating up to 85 cases of what may be a COVID-related illness in children.



Symptoms are similar to Kawasaki disease and toxic shock syndrome.



Though the illness is rare, we ask parents to be vigilant.



Learn more: https://t.co/aja8NKNqAV — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 10, 2020

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