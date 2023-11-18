Из-за ночной атаки "Шахедами": в Одесской области тысячи семей остались без света

В Одесской области оккупанты дроном-камикадзе попали в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки врагов без света остаются тысячи местных жителей.

В ДТЭК заверили, что энергетики уже восстанавливают электричество людям. Перед этим спасатели показывали последствия атаки врага.

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Из-за атаки россияне тысячи людей в Одесской области без света

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар с воздуха. В Одесской области 2 000 семей осталось без света,

– заявили в компании.

Они объяснили, что ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями. Несмотря на это, энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.

Кратко об атаке врага по Одесщине