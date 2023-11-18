Из-за ночной атаки "Шахедами": в Одесской области тысячи семей остались без света
18 ноября 2023, 11:31Читати новину українською
Источник:ДТЭК
В Одесской области оккупанты дроном-камикадзе попали в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки врагов без света остаются тысячи местных жителей.
В ДТЭК заверили, что энергетики уже восстанавливают электричество людям. Перед этим спасатели показывали последствия атаки врага.
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Из-за атаки россияне тысячи людей в Одесской области без света
Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар с воздуха. В Одесской области 2 000 семей осталось без света,
– заявили в компании.
Они объяснили, что ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями. Несмотря на это, энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.
Кратко об атаке врага по Одесщине
- Российские захватчики атаковали Одесскую область двумя дронами-камикадзе типа "Шахед". Один наши военные сумели сбить, однако другой попал в объекты энергетической инфраструктуры.
- Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Россия попала в объект энергетической инфраструктуры и повредила административное здание. На месте попадания вспыхнул пожар, который работники ГСЧС ликвидировали.
- К сожалению, в результате обстрела врага один гражданский сотрудник получил ранения, его госпитализировали.