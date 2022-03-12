Из-за ночных обстрелов: электротранспорт в Николаеве претерпел изменения
Источник:прессслужба Николаевского горсовета
В Николаеве ночью в очередной раз обстреляли жилые районы. Поэтому городским трамваям и троллейбусам пришлось изменить маршруты.
Из-за атаки оккупантов сейчас осуществляют осмотр контактной сети. Дело в том, что повреждено более 200 метров контактного провода на одной из улиц.
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Коммунальные службы Николаева работают над восстановлением
Именно из-за повреждения электротранспорт и меняет маршруты. Николаевские коммунальщики должны как можно быстрее все починить. Пока же этого не произошло есть определенные изменения. В частности, троллейбусы курсируют по следующим направлениям:
- Автовокзал – м/н Намыв (с берегом);
- 3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – Намыв (без берега).
Маршруты же некоторых трамваев сократились:
- №1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб – ул. 6-я Слободская");
- №3 (ЧСЗ – ул. 10-я Военная);
- №6 (по сокращенному маршруту ул. 6-я Слободская – Центральный рынок).
В Николаевском горсовете напомнили, что при движении транспорта учитывается факт воздушной тревоги. Именно поэтому новые изменения не исключают, хотя трамваи и троллейбусы пытаются работать в обычном режиме.
Отметим, что с 24 февраля, как только в Украине началась война, проезд по всему электротранспорту Николаева бесплатный. Речь идет обо всех пассажирах.
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