Последствия авиаизоляции Беларуси: возросли выбросы углерода в воздух

Европейская организация по безопасности воздушной навигации зафиксировала примерно 250 тысяч килограммов дополнительных выбросов диоксида углерода в день. Это вызвал обход авиакомпаниями воздушного пространства Беларуси.

По информации Eurocontrol, для того, чтобы соблюдать санкции против Беларуси, авиаперевозчики Евросоюза и Великобритании в среднем должны пролететь на 74 километра больше.

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Из-за облета Беларуси возросли выбросы углерода в воздух

Еще до введения запрета на полеты над Беларусью страну ежедневно пересекали примерно 300 рейсов, сотню из них выполняли перевозчики из ЕС или Великобритании.

Eurocontrol сообщает, что теперь ежедневно сжигают примерно 79 000 килограммов горючего из-за перенаправления авиарейсов в обход Беларуси.

В результате в воздух попадают дополнительные примерно 250 тысяч килограммов выбросов диоксида углерода. В то же время выброс оксидов азота, загрязняющих веществ, которые способствуют смогу и кислотным дождям, увеличивается примерно на 1 200 килограммов.

Напомним, ранее Евросоюз рекомендовал европейским авиаперевозчикам обходить Беларусь и запретил компаниям этой страны летать в воздушном пространстве ЕС.

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