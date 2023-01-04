В Краматорске после ракетного удара пострадал энергетик ДТЭК

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Краматорск. К сожалению, в результате этого есть пострадавший.

В результате прилета по Краматорску разрушениям подверглись частные дома. Также повреждены автомобили.

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Из-за обстрелов в Краматорске пострадал мужчина

Как стало известно, в Краматорске от ракетных обстрелов во время выполнения ремонтных работ пострадал работник ДТЭК Донецкие электросети.

Его отправили в больницу, компания позаботится о необходимом лечении,

– отметили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что сейчас работа энергетика – опасна, как никогда. Но они продолжают держать энергетический фронт.

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