Из-за обстрела Львова ряд поездов Укрзализныци проследуют с задержкой

3 мая 2022 , 22:01
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Источник:

телеграм Львовской ОВА

3 мая российский враг нанес ракетные удары по Львову. После взрывов в городе возникли проблемы с электроснабжением.

Сейчас стало известно, что в связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов Укрзализныци проследуют с задержкой. Об этом сообщили в Львовской областной военной администрации.

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Ряд поездов Укрзализныци проследуют с задержкой

В частности, задерживаются такие поезда на подъезде ко Львову:

  • №4 Львов –  Запорожье (задерживается отправка);
  • № 25 Рахов – Одесса (+1 час);
  • №49 Трускавец –  Киев (+ 1 ч 30 мин);
  • №60 Чоп – Киев (+2 ч);
  • №12 Львов –  Киев (задерживается отправка);
  • №22 Трускавец –  Харьков (+3 ч);
  • №749 Киев –  Ивано-Франковск (+1 час).
  • №231 Днепр – Львов (+3 часа);
  • №53 Днепр –  Одесса (+3 часа);
  • №75 Кривой Рог –  Киев (+2 ч);
  • №175 Запорожье – Жмеринка (+2 ч);
  • №85 Запорожье –  Львов (+1,5 часа);
  • №37 Запорожье –  Киев (+1,5 часа).

В Укрзализныце отметили, что прилагают максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика движения.

Напомним, оперативный список задержек публикуется на uz-vezemo.com

Что известно об ударах по Львову:

  • По Львовщине нанесли ракетные удары. Взрывы были слышны во время воздушной тревоги, которую объявили почти по всей Украине.
  • Первое сообщение об этом появилось в телеграм-канале "Тревога" в 20:24 3 мая, впоследствии информацию подтвердили также мэр Львова и глава Львовской ОВА.
  • Поэтому в части города есть перебои с электроснабжением. Как заявил мэр Львова, в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, в городе повреждены 3 электроподстанции.

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Автор: Марта Касіянчук