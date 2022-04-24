Из-за обстрелов накануне Пасхи на Николаевщине ранения получили 12 человек

Перед Пасхой российские оккупанты обстреляли Николаевщину. Из-за этого ранения получили 12 человек, из которых 2 – дети.

Все пострадавшие сейчас находятся в больницах. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

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Всем пострадавшим оказывают помощь

Всем пострадавшим в результате вчерашних обстрелов сейчас оказывают помощь медики. Всего в больницах находятся 198 жителей Николаевской области.

Отдельно председатель облсовета поблагодарила медиков, добросовестно выполняющих свою работу.

Большая благодарность и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев,

– подчеркнула Замазеева.

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