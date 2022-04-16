Из-за обстрелов оккупантов в Николаевской области ранены 39 человек

16 апреля 2022 , 12:23
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телеграм Анны Замазаевой

За сутки, 15 апреля, на Николаевщине оккупанты ранили 39 человек. Большинство из них – гражданские. К счастью, детей среди пострадавших нет.

Оккупанты вчера обстреливали жилые кварталы Николаева, там нет военных объектов. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазаева.

Важно утром В Николаеве оккупанты обстреляли инфраструктурный объект

Одна из ракет прилетела на территорию областной онкологической больницы.

Обстрелы продолжаются до сих пор

Сегодня оккупанты продолжают наносить удары. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Они получают необходимую помощь.

Утром в николаевских больницах находится 302 человека, пострадавших от атак оккупантов.

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Автор: Ольга Музика