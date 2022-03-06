Из-за обстрелов врага без газа останутся более 90 тысяч абонентов в Киевской области

Российский агрессор наносит ущерб инфраструктуре Украины, из-за чего возникают проблемы у гражданских. Только в Киевской области без газа более 90 тысяч абонентов.

В результате обстрелов оккупантов фиксируют многочисленные повреждения распределительных сетей. В Киевской области остановили работу шести газораспределительных станций.

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Отключенные ГРС:

"Ирпень"

"Ворзель"

"Блискавица"

"Стоянка"

"5 (Гостомель, заводы)"

"Чайка".

Сообщается, что без газа – 96 тысяч абонентов в Киевской области. Из-за активных боевых действий ремонтники не могут ликвидировать повреждения.

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