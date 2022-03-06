Из-за обстрелов врага без газа останутся более 90 тысяч абонентов в Киевской области
6 марта 2022 , 22:35Читати новину українською
Источник:"Интерфакс-Украина"
Российский агрессор наносит ущерб инфраструктуре Украины, из-за чего возникают проблемы у гражданских. Только в Киевской области без газа более 90 тысяч абонентов.
В результате обстрелов оккупантов фиксируют многочисленные повреждения распределительных сетей. В Киевской области остановили работу шести газораспределительных станций.
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Отключенные ГРС:
- "Ирпень"
- "Ворзель"
- "Блискавица"
- "Стоянка"
- "5 (Гостомель, заводы)"
- "Чайка".
Сообщается, что без газа – 96 тысяч абонентов в Киевской области. Из-за активных боевых действий ремонтники не могут ликвидировать повреждения.
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