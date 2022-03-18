Из-за обстрелов и звуков сирен животные в Николаевском зоопарке в стрессе: грустные фото

В Николаевский зоопарк время от времени прилетают российские ракеты. Из-за постоянных обстрелов и звуков сирен животные находятся в стрессе.

Россияне каждый день обстреливают Николаев.

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Известно, что половина персонала зоопарка была эвакуирована, а некоторые мужчины пошли воевать.

В то же время, директор решил остаться, чтобы не бросать животных. По его словам, из-за шума сирен и обстрелов животные в сильном стрессе.

Смотрите фото напуганных животных из Николаевского зоопарка:

Добавим, что Николаевская область держит оборону, постепенно оттесняя врага. Нашим защитникам удалось прогнать россиян из еще одного населенного пункта, который накануне оккупировали. Успешную операцию провели пограничники вместе с морскими пехотинцами.

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