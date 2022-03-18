Из-за огромных потерь и отсутствия тел: на оккупированном Донбассе назревают серьезные бунты

Российские военные преступники принудительно мобилизовали в состав оккупационных войск более 20 тысяч человек. Загребали как молодых людей, просто вышедших в магазин, так и работников критически значимых предприятий и шахт.

По данным источников 24 канала в разведке, после оглашения оккупационной администрацией квазиобразований мобилизации, российские военные просто взбесились. Вооруженные террористы хватали мужчин и даже подростков, принудительно сажали в автобусы и грузовики и отправляли в неизвестном направлении.

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Мобилизованным разрешали совершить один звонок к родным, после чего забирали у них мобильные. Под угрозой расстрела террористы запрещали рассказывать об условиях проживания и отсутствии какой-либо подготовки.

Россияне считают жители Донбасса и Крыма предателями и отправляют на верную смерть

Всем мобилизованным российские военные говорили, что "настало их время воевать за родину". При этом предупреждали, что в авангард наступления никого из новобранцев не пустят, чтобы массово не сдавались в плен.

Держали мужчин в холодных больших помещениях без воды и еды. Захватчики называли эти здания центрами пребывания мобилизованных, держали там каждого в среднем трое суток, после чего рапортовали руководству о "завершении подготовки личного состава".

После этого изверги раздавали по одному просроченному сухпайку на двоих и отправляли в пункты дислокации. В основном – на харьковское и херсонское направления.

Подавляющее большинство мобилизованных войск ВС РФ сразу бросали в бой, между колоннами российских спецназовцев. Военные последней из колонн работали загоном отрядом и расстреливали бегущих.

Кроме того, мобилизованных на оккупированных территориях заставляли идти первыми полями, которые, по данным командования захватчиков, заминированы. Также их размещали на таких позициях, которые служили фактически приманкой украинской артиллерии.

Приблизительно такое же отношение террористическая армия России демонстрирует и к предателям Украины из Крыма. Командиры подразделений говорят, что жители Донбасса и Крыма являются "хохлами" и трусами, а россияне якобы не должны гибнуть и делать всю работу за них.

Поиск тел погибших и их погребение – проблемы родственников

Сначала террористическое командование рашистов говорило женщинам и матерям мобилизованных на Донбассе о том, что в случае гибели "защитника" Россия выплатит всем компенсации. Обещали также скорую победу и возвращение домой. Однако, конечно, этого не произошло.

По данным разведки, главы армии захватчиков приказали своим подчиненным обеспечить возвращение на оккупированные территории Луганщины и Донбасса не более 20% тел погибших. Даже в этом случае в первую неделю войны в города Донбасса потекли десятки гробов. Почти в каждом городе похоронили не менее 20 человек. Подобные потери местные жители воспринимали достаточно болезненно, ФСБшники и ГРУшники с семьями погибших не работали, а "власть" решила вместо компенсаций в 5 миллионов рублей выплачивать только 15 тысяч (примерно 75 долларов по местному курсу). Поэтому тела погибших выдавать родственникам на Донетчине и Луганщине практически прекратили. В Донецке, по предварительным данным, в доменных печах ДМЗ сожгли по меньшей мере 1,5 тысячи человек. В Луганске также сжигают тела задвухсочленных бойцами ВСУ, но на мощностях Алчевского металлургического комбината.

Те родственники, которые все же получили остатки "бойцов", вынуждены оплачивать захоронения за свой счет. Женщинам и матерям, которые обращаются к военным для объяснения статуса своих родных, ничего не говорят. Лишь иногда так называемые "военкомы" могут сообщить некоторым людям о гибели родного. Однако говорят, что искать его тело в украинских полях, а также перевозить и хоронить нужно самостоятельно.

Именно такое отношение руководства недореспублик к мобилизованным породило немалое недовольство со стороны многочисленного слоя женщин. Недавно, когда они хотели собираться на акцию протеста возле донецкой ОГА, захватчики устроили спектакль с якобы обстрелом центра города "Точкой У". Кроме того, в местных оккупационных администрациях предупредили всех родственников мобилизованных о том, что в случае митингов всех протестующих будут расстреливаться "по закону военного времени".