Из-за ожесточенных боев эвакуировать людей из Северодонецка сейчас невозможно

В Северодонецке сейчас продолжаются ожесточенные бои. Так что эвакуировать людей из города просто невозможно.

Об этом во время телемарафона рассказал начальник Лисичанской военной администрации Александр Заика. В то же время в город привозят все необходимое, передает 24 канал.

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Вывезти людей в Лисичанск невозможно

Добраться до Лисичанска из Северодонецка почти невозможно. Потому что сейчас там идут упорные бои. Это почти нереально,

– подчеркнул Заика.

В то же время он добавил, что горожан пытаются обеспечить продовольствием, водой, а также медикаментами. Для этого ежедневно из Лисичанска в Северодонецк подвозят гуманитарную помощь и воду. В отдельные районы города необходимо доставляют сотрудники ГСЧС. А в самом Северодонецке работают волонтеры. Они уже занимаются адресной поставкой.

По словам начальника военной администрации, по Северодонецку никто не прогуливается. Жители выходят из хранилищ, чтобы забрать гуманитарную помощь и воду. После этого возвращаются назад, ведь риск попасть во вражеский огонь очень высок.

Какая сейчас ситуация в Северодонецке: коротко

Накануне советник главы Офиса Президента Алексей Арестович поделился потрясающей новостью. Он отметил, что в городе ВСУ буквально загнали врага в ловушку . Теперь просто расправляется с ним. Это, к слову, изрядно поразило военное командование России.

Оптимистическим заявлением поделился глава ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что Северодонецк продолжает держаться. А самое важное, что у наших военных высокие шансы выбить врага из него. И они могут сделать это в максимально короткие сроки.

Сергей Гайдай также добавил, что 20% территории города – "серая зона" . Что же касается достижений наших военных, то они тоже уже есть. К примеру, удалось взять в плен нескольких российских оккупантов. Они нам пригодятся для обменного фонда.

Институт изучения войны озвучил свой прогноз. Они предполагают, что у страны-агрессорки после упорных боев в Северодонецке просто не останется достаточного количества ресурсов . А это значит, что они просто не смогут захватить Донецкую область, хотя и планируют это сделать.

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