Из-за подделки документов: ГБР проводит обыски у нардепа Воронько

ГБР проводит обыски народного депутата Олега Воронько. Вероятно из-за подделки документов.

Также обыски проводятся в связанных с ним лицами. Имя депутата назвал Дмитрий Разумков в телеграме.

К сведению "Схемы" обнаружили связи между директором ГБР и членами комиссии, которые за него голосовали

ГБР проводит обыски у Воронько

В рамках уголовного производства по факту подделки документов Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины. Следственные действия происходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц,

– сообщили в ГБР.

НАБУ составило на политика протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Речь идет о нарушении ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности касательно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.

По версии следствия, нардеп во время судебного разбирательства в Печерском суде подал поддельные документы – протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд.

Предварительно ГБР квалифицировало дело по фактам:

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов;

служебного подлога;

введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа.

Разумков назвал имя депутата

Сегодня к нашему коллеге из межфракционного объединения "Разумная политика" Олега Воронько приехали работники ГБР,

– написал экс-спикер Дмитрий Разумков.

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