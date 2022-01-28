Из-за подделки документов: ГБР проводит обыски у нардепа Воронько
Источник:ГБР
ГБР проводит обыски народного депутата Олега Воронько. Вероятно из-за подделки документов.
Также обыски проводятся в связанных с ним лицами. Имя депутата назвал Дмитрий Разумков в телеграме.
К сведению "Схемы" обнаружили связи между директором ГБР и членами комиссии, которые за него голосовали
ГБР проводит обыски у Воронько
В рамках уголовного производства по факту подделки документов Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины. Следственные действия происходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц,
– сообщили в ГБР.
НАБУ составило на политика протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Речь идет о нарушении ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности касательно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.
По версии следствия, нардеп во время судебного разбирательства в Печерском суде подал поддельные документы – протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд.
Предварительно ГБР квалифицировало дело по фактам:
- подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов;
- служебного подлога;
- введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа.
Разумков назвал имя депутата
Сегодня к нашему коллеге из межфракционного объединения "Разумная политика" Олега Воронько приехали работники ГБР,
– написал экс-спикер Дмитрий Разумков.
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