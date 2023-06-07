Россияне отошли на 5 – 15 километров в Херсонской области: будут ли дальше удары по прифронтовым городам

Из-за разрушения Каховской ГЭС российские захватчики отошли на разное расстояние. Это зависит от разлива воды.

Также оккупанты оттянули свои позиции. Об этом сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Оккупанты отошли из-за подтопления Херсонщины

По словам Гуменюк, захватчики отошли на разное расстояние в зависимости от разлива воды. Они также оттянули свои позиции на 5 – 15 километров.

Однако они не прекратили обстрел правого берега во время эвакуации. Били по тем районам, которые затопило. В самом Херсоне обстреляли торговый центр, воспринимая его как хаб, где могут собирать помощь людям,

– рассказала Гуменюк.

К сожалению, остается возможность террора вражеской артиллерией. Но вода продолжает прибывать и поэтому существенно усложнилась минометная работа оккупантов.

"Накануне трагедии они очень били минометами. Сейчас у них остается в мощностях артиллерия и реактивные системы залпового огня, а также авиабомбы. К тому же проявляется активность вражеской авиации", – добавила Гуменюк.

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Накануне Гуменюк рассказала, что часть техники и людей оккупанты потеряли под этой большой водой, потому что даже не доверяли друг другу и не извещали о своих планах подразделения. Характерной особенностью того, что они готовили этот теракт, было то, что накануне заглушили всю связь вдоль левого берега.

Она подчеркнула, что количество техники российского врага, оставшейся под водой, выясняют.

Кстати, оккупанты не заботятся о местном населении. Люди были вынуждены ночевать на крышах и верхних этажах домов, они не могут выбраться из этой ловушки.