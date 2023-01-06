Ожидается существенное похолодание: в правительстве предупредили о возможных аварийных отключениях света

Россия продолжает бить по энергетике Украины. Дефицит в энергосистеме возникает также из-за похолодания.

Об этом 6 января на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. 24 Канал.

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"В течение 5 дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на Востоке и Юге", – сказал Шмигаль.

Надо быть готовым к аварийным отключениям

Премьер сказал, что из-за теплой погоды на праздничные дни снизилось потребление электроэнергии. Следовательно, почти не применяли отключения. Однако 5 января потребление выросло, поэтому, как отметил Шмигаль, в центральном и восточном регионах и Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.

С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится, – подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что враг может продолжить избивать по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям.

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