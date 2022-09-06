Из-за значительных потерь все больше российских подразделений уводят для восстановления боеспособности

6 сентября 2022 , 19:08
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Российские оккупанты из-за потерь отводят все больше своих подразделений. Также враги вынуждены брать на войну заключенных.

Соответствующую информацию обнародовали в Генштабе ВСУ на вечер 6 сентября. Там объяснили, что заключенным за участие в войне оккупанты предлагают амнистию и другие "преимущества". Возможно, если эти заключенные выживут.

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Российские подразделения отводят из-за потерь

Вместе с тем, в связи со значительными потерями увеличилось количество вражеских подразделений, которые отводят для восстановления боеспособности,
– сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных Сил рассказал, что вражеские подразделения частных военных кампаний вынуждены пополняться за счет заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Этим лицам за участие в войне на стороне россии и против Украины предлагают:

  • амнистию;
  • гражданство российской федерации;
  • и даже денежные выплаты.

По всей видимости, заключенные не думают о том, что велика вероятность, что они станут "пушечным мясом". То есть не получат ничего, да еще и погибнут.

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Автор: Діана Квасневська