Из-за значительных потерь все больше российских подразделений уводят для восстановления боеспособности

Российские оккупанты из-за потерь отводят все больше своих подразделений. Также враги вынуждены брать на войну заключенных.

Соответствующую информацию обнародовали в Генштабе ВСУ на вечер 6 сентября. Там объяснили, что заключенным за участие в войне оккупанты предлагают амнистию и другие "преимущества". Возможно, если эти заключенные выживут.

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Российские подразделения отводят из-за потерь

Вместе с тем, в связи со значительными потерями увеличилось количество вражеских подразделений, которые отводят для восстановления боеспособности,

– сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных Сил рассказал, что вражеские подразделения частных военных кампаний вынуждены пополняться за счет заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Этим лицам за участие в войне на стороне россии и против Украины предлагают:

амнистию;

гражданство российской федерации;

и даже денежные выплаты.

По всей видимости, заключенные не думают о том, что велика вероятность, что они станут "пушечным мясом". То есть не получат ничего, да еще и погибнут.

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16 августа наша разведка сообщила, что даже российские заключенные не хотят уезжать на войну в Украину, чтобы не быть пушечным мясом. Именно поэтому они начали устраивать бунты. В частности, в Якутии заключенные хотели попасть в изолятор, ведь оттуда бы их не отправили на войну.

Буквально 14 августа стало известно, что в Украине уже ликвидировано более 200 российских заключенных, завербованных частной военной компанией вагнера.

5 сентября стало известно, что в петербурге добровольцев на войну набирают на сайте Психоневрологического диспансера.

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