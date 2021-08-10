Детали эвакуации населения
Масштабный пожар бушевал неподалеку населенных пунктов в течение 1 часа. После того служба экстренной помощи направила людям сообщение с просьбой эвакуироваться.
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На административных границах Элиды-Аркадии работает пожарная команда, чтобы огонь в Гортине не прошел через районы Элиды,
– заявил заместитель губернатора Элиды Василис Яннопулос.
Напомним, ранее жители северных городов Вотонас и Марафон должны были эвакуироваться посреди ночи 6 августа. Спасатели не могли ждать до утра, ведь огонь уже вышел из-под контроля. Известно, что пламя разрушило десятки домов. Кроме того, пострадали спасатели, а жители попали в больницу из-за отравления дымом.
Что известно о лесных пожарах в Греции
- Огненная стихия накрыла страну 31 июля. Впоследствии в Греции фиксировали рекордную жару – + 46 градусов. Тушить пламя также мешал сильный ветер.
- В области Аттика пожар повредил более 300 домов. Более 56 тысяч гектаров леса в Греции уже сгорели.
- Бороться с огненной стихией помогают украинские спасатели. Сотня работников ГСЧС спасла 2 населенных пункта.
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