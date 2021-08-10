Деталі евакуації населення

Масштабна пожежа вирувала неподалік населених пунктів впродовж 1 години. Після того служба екстреної допомоги надіслала людям повідомлення з проханням евакуюватися.

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На адміністративних межах Еліди-Аркадії працює пожежна команда, щоб вогонь в Гортіне не пройшов через райони Еліди,

– заявив заступник губернатора Еліди Василіс Яннопулос.

Нагадаємо, раніше мешканці північних міст Вотонас та Марафон мусили евакуюватися посеред ночі 6 серпня. Рятувальники не могли чекати до ранку, адже вогонь вже вийшов з-під контролю. Відомо, що полум'я зруйнувало десятки будинків. Крім того, постраждали рятувальники, а мешканці потрапили у лікарню через отруєння димом.

Зверніть увагу! Лісові пожежі вирують у ще 2 курортних країнах – Туреччині та Чорногорії. Станом на 9 липня турецьким екстреним службам вдалося взяти під контроль майже всі осередки загоряння.

Що відомо про лісові пожежі у Греції

Вогняна стихія накрила країну 31 липня. Згодом у Греції фіксували рекордну спеку – +46 градусів. Гасити полум'я також заважав сильний вітер.

В області Аттика пожежа пошкодила понад 300 будинків. Понад 56 тисяч гектарів лісу в Греції вже згоріли.

Боротися з вогняною стихією допомагають українські рятувальники. Сотня працівників ДСНС врятувала 2 населених пункти.

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