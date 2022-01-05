Из-за протестов аэропорт казахского Актау прекратил работу

По состоянию на среду, 5 января аэропорт казахского города Актау прекратил работу. Причиной стали масштабные протесты, которые всколыхнули страну.

Тем временем казахские чиновники покидают страну. За день из Казахстана вылетело около 10 частных самолетов.

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Жительница Алматы рассказала, что большинство чиновников отправились в Швейцарию. По данным телеграм-каналов, самолет зятя Нурсултана Назарбаева тоже вылетел из страны.

Президент заявил, что останется в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что останется в столице, "чтобы не произошло".

Как глава государства и с сегодняшнего дня глава Совбеза я намерен действовать максимально жестко,

– подчеркнул Токаев.

По данным СМИ, количество пострадавших во время протестов выросло до около 500 человек. Также президент заявил, что в стране есть первые погибшие – силовики.

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Протесты вспыхнули после того, как цены на сжиженный газ выросли почти в 2 раза. Следует отметить, что цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны властей, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.