Из-за протестов в Казахстане авиарейс из Киева в Алматы отложили

На третий день противостояний в Казахстане начались обострения столкновений. Поэтому из-за сложившейся ситуации страны отменяют авиарейсы в Алмату.

Как следует из информации на табло аэропорта "Борисполь" из Киева рейс в Алматы отложили. Самолет должен вылететь в 21.40, но регистрация не началась до сих пор.

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Самолет может вылететь 6 января

Рейс украинской авиакомпании МАУ предварительно перенесли на 12.45. То есть это может означать, что вероятно самолет вылетит 6 января.

Рейс из Киева в Алматы отложили / Скриншот из табло аэропорта

Аэропорт в Алматы захватили

Протестующие, согласно сообщению аэропорта, захватили здание, разгромили внутренний терминал и Duty Free.

Один из сотрудников аэропорта рассказал "Интерфакс-Казахстан", что пассажиров успели вывести через склад временного хранения. Сотрудников также успели вывести.

По его словам, один самолет приземлился уже после того, как аэропорт захватили и пассажиров этого рейса работники аэропорта выводили в темноте.

Ситуация в Казахстане: последние новости

В Казахстане 5 января обострились протесты, которые продолжаются третий день. Причиной стал рост цен на газ. Впоследствии митингующие заявили, что требуют отставки правительства и выдвинули ряд других требований.

Из-за этого власти решили ввести режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Митингующие захватывают админздания, есть первые жертвы и столкновения с силовиками. В стране отключили интернет, плохо работает мобильная связь.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу Совбеза и многолетнего руководителя страны Нурсултана Назарбаева. Вслед за этим митингующие решили повалить памятник, который возвели в его честь.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, а тот с Владимиром Путиным. Говорили о ситуации в стране.

Генеральное консульство США в Казахстане прекратило принимать посетителей. Госдеп обратился ко всем американцам, находящимся на территории охваченной протестами страны.

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