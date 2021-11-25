Из-за расистских высказываний Мураева его каналу "НАШ" назначили очередную проверку
В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания назначили очередную проверку каналам "НАШ" и "Макси-ТВ". На этот раз причиной стали расистские высказывания владельца телеканалов Евгения Мураева.
В эфире одной из программ телеканала Евгений Мураев негативно высказался о мусульманах и темнокожих жителях Парижа. На следующий день этот выпуск транслировали в повторе "НАШ" и "Макси-ТВ" без каких-либо исправлений.
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В словах Мураева нашли признаки языка ненависти
Евгений Мураев в эфире программы на собственном канале использовал слово "черный" для характеристики части жителей Парижа. Кроме того, политик также высказывал стереотип о "причастности мусульман к мировому терроризму".
Нацсовет по обращению общественной организации "Детектор медиа" провел мониторинг выпуска программы с заявлениями Мураева и выявил в его словах признаки языка вражды.
Он, в частности, использовал слово "черный" как негативную характеристику города Парижа, имея в виду часть населения французской столицы, которое этнически происходит с африканского континента. Такие высказывания являются проявлением расизма,
– говорится в заявлении Нацсовета.
Во время проверки, которая состоится в период с 10 по 24 декабря, Нацсовет также проверит, отреагировал ли телеканал Мураева на предыдущие замечания относительно высказываний гостей в эфире.
Скандалы с телеканалом "НАШ"
- Пророссийский телеканал "НАШ", владельцем которого является политик Евгений Мураев, неоднократно становился объектом проверки Нацсовета по вопросам радиовещания и телевидения.
- Телеканал неоднократно получал штрафы, однако не исправлял своих ошибок. Из-за этого в сентябре 2021 года Нацсовет обратился в суд с иском об аннулировании лицензии канала.
- В ноябре ютуб частично заблокировал канал "НАШ" из-за нарушения авторских прав после жалоб украинской юридической компании Law Net.